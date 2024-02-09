В Мытищах поймали похитителей велосипедов

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Двух мужчин, подозреваемых в краже велосипедов в Мытищах, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о пропаже двух велосипедов подал их владелец. Он рассказал, что велосипеды были припаркованы у одного из домов на Олимпийском проспекте. Сумма ущерба от кражи оставила 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Злоумышленниками оказались местные жители 35-ти и 39-ти лет. На припаркованный автомобиль, в котором они находились, обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе досмотра машины они нашли в багажнике украденные велосипеды.
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