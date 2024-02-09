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В Мытищах поймали похитителей велосипедов

09 февраля 2024, 14:21
Фото: iStock/Danilo__

Фото: iStock/Danilo__

Двух мужчин, подозреваемых в краже велосипедов в Мытищах, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о пропаже двух велосипедов подал их владелец. Он рассказал, что велосипеды были припаркованы у одного из домов на Олимпийском проспекте. Сумма ущерба от кражи оставила 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленниками оказались местные жители 35-ти и 39-ти лет. На припаркованный автомобиль, в котором они находились, обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе досмотра машины они нашли в багажнике украденные велосипеды.


Против похитителей велосипедов завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мытищи
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#криминал
#велосипеды
#полиция
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В Москве заявили о минировании отеля, в котором жил Карлсон и потребовали его ареста
Неизвестный заявил, что заминировал отель, в котором жил Такер Карлсон
09 февраля 2024, 14:53

Фото: iStock/aerogondo

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что заминировал отель, в котором жил американский журналист Такер Карлсон, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Такер Карлсон остановился в отеле Four Seasons на Манежной площади.

Вечером 8 февраля в полицию поступил звонок. Голос на другом конце провода сообщил, что гостиница в центре Москвы заминирована, и если Такер Карлсон не будет арестован — весь отель взлетит на воздух. По его словам, в Four Seasons заложили 50 килограммов тротила.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые проверили отель, но никакой взрывчатки там не нашли. Теперь «шутника» разыскивают.

Отмечается, что в момент звонка Карлсон уже улетел из России.

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#отель
#взрывчатка
#москва
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Под Новосибирском нашли тело пятилетней девочки, в убийстве которого подозревают бойца ММА
В Новосибирске обнаружили тело пятилетней девочки, убитой вместе с матерью
09 февраля 2024, 14:38

Фото: istock / artolympic

В Новосибирске обнаружили тело маленькой девочки. Как сообщает СУСК РФ по Новосибирской области, ребенка, убили в январе вместе с матерью.

Известно, что женщина с ребенком пропала после того, как купила автомобиль за полтора миллиона рублей. Следствие выяснило, что с покупкой машины ей помогал 31-летний мужчина. После исчезновения мамы с дочкой он уехал из России.

25 января пограничники при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан задержали подозреваемого в убийстве. Он является уроженцем одной из республик СНГ, а также принимает участие в боях ММА.

«Обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию РФ. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств циничного убийства», — сообщили в следственном управлении.
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#следователи
#следствие
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#мужчина
#убийство
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Спасатели вызволили мужчину из собственной квартиры в Одинцове
09 февраля 2024, 14:25

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили запертого в собственной квартире мужчину. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали соседи, когда услышали крики о помощи.

«Прибыв по указанному адресу, работники пожарно-спасательной части в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и освободили мужчину. Медицинская помощь хозяину квартиры не потребовалась», — поделился заместитель начальника части Роман Яковлев.

Стоит отметить, что мужчину в его собственной квартире заперла знакомая, которую он пригласил в гости. Кроме этого, женщина также забрала помимо ключей и телефон мужчины.

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Из-за смерти главы федерации карате Петербурга Конева возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили после смерти главы федерации карате Петербурга Конева
09 февраля 2024, 13:46

Фото: iStock/Akintevs

По факту смерти президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева, обнаруженного с простреленной головой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.
«Седьмого февраля 2024 года на территории полигона "Невский" во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы обнаружено тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга, который также являлся тренером по стрельбе, с пулевым ранением головы», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, также назначен ряд экспертиз.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, 7 февраля было обнаружено тело президента федерации каратэ Петербурга Виталия Конева. Из его головы при вскрытии извлекли пулю калибра 5.45 от автомата Калашникова. Следователи предполагают, что она отрикошетила во время стрельбы на соседнем полигоне.

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#следователи
#каратэ
#происшествия
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Девушку, «потрогавшую» грудь «Родины-матери», задержали в аэропорту
СК: В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родины-матери»
09 февраля 2024, 13:42

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родина-мать зовет!», об этом сообщили в Следственном комитете по Волгоградской области.
Напомним, в 2023 году против жительницы Самары возбудили уголовное дело. Она опубликовала в социальной сети видеоролик, на котором россиянка как будто дотягивается руками до груди скульптуры «Родина-мать зовет!» и «трогает» её, при этом напевая весёлую мелодию.

Как сообщили в Следственном комитете, девушку обвиняют в «реабилитации нацизма» за «безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».

После возбуждения уголовного дела она уехала из страны, однако, вчера её задержали в столичном аэропорту.

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#уголовное памятник
#следственный комитет
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Спасатели освободили автомобиль скорой помощи из снежной западни
09 февраля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили автомобиль скорой помощи, который застрял в снегу. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Медики скорой обратили за помощью к спасателям, так как застряли на дороге з-за прошедшего сильного снегопада.. Самостоятельно автомобиль вытолкнуть не вышло.

«Прибыв на место вызова, дежурный караул не смогли подъехать на пожарной автоцистерне к машине, а руками вытолкать ее из сугробов не получилось. Тогда один из работников пожарной части, живущий неподалеку, пригнал свой личный трактор. После чего специалисты закрепили буксировочным тросом карету скорой помощи и вытащил ее из снежного плена. Медики поблагодарили огнеборцев и поспешили к пациенту», — рассказал начальник подразделения Виктор Данилов.

Стоит отметить, что инцидент произошел в поселке Черусти городского округа Шатура.

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Отец выстрелил в голову двухлетней дочери из пневматического пистолета
Под Калининградом отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери
09 февраля 2024, 12:25

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Калининградской области отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери, об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
По информации СМИ, страшная трагедия едва не произошла в селе Волочаевское.

40-летний безработный местный житель решил пострелять из пневматического пистолета по радиатору прямо внутри дома. В этот момент вокруг бегала его двухлетняя дочь. Мужчина произвёл выстрел , а затем понял, что пуля попала в голову его двухлетней дочери.

Родители вызвали скорую помощь, девочку экстренно госпитализировали. Отмечается, что ребёнка увезли в реанимацию с проникающим ранением головы.

Об иных обстоятельствах происшествия и нынешнем состоянии девочки пока что ничего не сообщается.

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#калининград
#выстрел
#ребёнок
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Москвичка решила заживо сжечь мужа во время ссоры
Прокуратура: В Москве женщина заживо подожгла мужа во время ссоры
09 февраля 2024, 12:24

Фото: iStock/Motortion

В Москве женщина во время ссоры облила своего мужа горючей жидкостью и заживо подожгла. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, ночью в квартире жилого дома на Каширском ш. между супругами произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего мужа и подожгла пол под ним», - говорится в сообщении ведомства.

35-летний мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными ожогами тела.

По данному факту проводится проверка, ее ход контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

Ранее стало известно, что в Белгородской области подросток пробрался в дом к пенсионеру с целью что-нибудь украсть, убил его, а потом поджёг дом.

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#дома
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Участника СВО обокрали на 400 тыс. руб. в госпитале Бурденко, где он лежал после ампутации
У бойца СВО украли 400 тысяч рублей в госпитале Бурденко
09 февраля 2024, 12:17

Фото: iStock/blinow61

У бойца спецоперации украли 400 тысяч рублей, в то время, пока он лежал в коридоре госпиталя им. Бурденко после ампутации конечностей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, Амона С. привезли в госпиталь имени Бурденко после тяжёлого ранения, которое он получил на спецоперации. Бойцу провели операцию по ампутации конечностей и положили в коридор.

Вечером военные проверил свои финансы, положил все в сумку и спрятал ее под кровать, туда же он положил и конверт с кодом от банковской карты и саму карту. Всего у него было 50 тысяч рублей наличными. Остальные деньги лежали на счету. Выпив снотворное, мужчина уснул.

Утром он получил сообщение о том, что с его карты снято 350 тысяч рублей. Проверив сумку, он увидел, что у него украли все наличные, а также карту.

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