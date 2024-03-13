В Мытищах поймали серийного вора вещей из банной раздевалки

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
24-летнего москвича задержали по подозрению в серии краж из раздевалки банного комплекса в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник регулярно посещал один из мытищинских банных комплексов. Там он дожидался, когда все выйдут из раздевалки, взламывал шкафчики, забирал деньги и мобильные телефоны и уходил. Общий ущерб от краж превысил 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские сумели установить личность злоумышленника и задержали его, когда он выходил из бани после очередной кражи. При нём было обнаружено 30 тысяч рублей, которые он похитил, а также два чужих мобильных телефона.
Читайте также:
Стало известно о пострадавших из-за атаки БПЛА на нефтезавод в Рязани
Тысячи людей пострадали во время праздничных мероприятий в Иране
Пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации
Лев Каштанов