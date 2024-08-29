В Мытищах разыскивают поджигателя леса

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Учинского участкового лесничества в двух с половиной километрах от деревни Юдино городского округа Мытищи, возгорание произошло из-за действий человека, виновного ищут, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар обнаружил авиапатруль, площадь возгорания составила 0,08 гектара. На место немедленно направили 25 лесных пожарных и девять единиц спецтехники. Пожар был низовым. Его ликвидация заняла три с половиной часа», — отмечается в сообщении.Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновного в пожаре.
В областном Комлесхозе напомнили, что нарушителей правил пожарной безопасности в подмосковных лесах ждут крупные штрафы. Для физических лиц предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Читайте также:
В Богородском округе потушили лесной пожар
В Шатуре потушили два лесных пожара
Лесным пожарным Подмосковья передали три новых бульдозера
Лев Каштанов