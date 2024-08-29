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В Мытищах разыскивают поджигателя леса

29 августа 2024, 09:51
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Пожар произошёл на территории Учинского участкового лесничества в двух с половиной километрах от деревни Юдино городского округа Мытищи, возгорание произошло из-за действий человека, виновного ищут, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар обнаружил авиапатруль, площадь возгорания составила 0,08 гектара. На место немедленно направили 25 лесных пожарных и девять единиц спецтехники. Пожар был низовым. Его ликвидация заняла три с половиной часа», — отмечается в сообщении.
Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновного в пожаре.



В областном Комлесхозе напомнили, что нарушителей правил пожарной безопасности в подмосковных лесах ждут крупные штрафы. Для физических лиц предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#мытищи
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
Сторонник РДК* признал вину о подготовке теракта в Москве
29 августа 2024, 10:10

Фото: istockphoto / ronstik

Сторонник запрещённой в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), против которого в Москве расследуется дело о подготовке теракта, признал свою вину. Об этом сообщили в РИА Новости.
Уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* возбудили в начале июня в Москве.

«Мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК* и отправился к военкомату на северо-западе Москвы для разведки и фотофиксации.В итоге он был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к совершению теракта). Мужчина признал свою вину», — сообщил источник агентства.

В настоящее время этот человек находится под арестом.

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*Запрещенные в России террористические организации
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В частной клинике Петербурга скончался пациент после удаления миндалин
29 августа 2024, 10:07

Фото: istockphoto/megaflopp

В Санкт-Петербурге в «СМ-клинике» на Дунайском скончался пациент. Это произошло во время операции по удалению миндалин.
В известную и не дешёвую клинику 20-летний уроженец Азербайджана пришёл на плановый приём, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Парень жаловался на частые ангины, поэтому после осмотра отоларинголога ему было рекомендовано подвергнуться несложной операции по удалению миндалин. Однако во время хирургического вмешательства молодой пациент умер.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшедшего. В настоящее время допрашивается персонал учреждения. Причина смерти молодого азербайджанца пока не оглашена.

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Во Владивостоке местный житель попытался поджечь здание военкомата
29 августа 2024, 09:54

Фото: istockphoto / Manuel Rodriguez Sevillano

Ночью 29 августа по приказу мошенников мужчина попытался поджечь здание военкомата во Владивостоке. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Около часа ночи к зданию на Узбекской улице подошёл молодой человек и бросил в сторону военкомата две бутылки с зажигательной смесью.

«Возгорания не произошло, а молодого человека задержали полицейские, которые дежурили неподалёку. Задержанным оказался 22-летний Михаил. При себе у него обнаружили ещё две бутылки с зажигательной смесью, компоненты для изготовления коктейля Молотова, а также газовый пистолет», — поделились в издании.

Молодой человек рассказал, что несколько дней назад он стал жертвой мошенников. Злоумышленники убедили его, что для списания долга необходимо поджечь здание военкомата.

В настоящее время молодой человек задержан. Ему грозит уголовная ответственность.

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В духовке у жителя Подмосковья нашли более 400 свёртков с наркотиками
29 августа 2024, 09:32

Фото: istockphoto / Manuel Rodriguez Sevillano

Ранее судимого 39-летнего жителя подмосковного Чехова задержали по подозрению в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейские остановили мужчину на одной из улиц Чехова. У него было обнаружено восемь свёртков с порошкообразным веществом. А при осмотре квартиры задержанного в духовке на кухне было найдено два зип-пакета с 435 свёртками с таким же содержимым», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что вещество, находящееся в свёртках, — это наркотик метадон.

Задержанный рассказал, что нашёл работу по распространению наркотиков через один из мессенджеров. Он связался с куратором и под его руководством сбывал партии наркотиков через тайники-закладки в Подмосковье и соседних областях.

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СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье
29 августа 2024, 08:41

Фото: iStock/blinow61

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья. Это произошло в связи с их бездействием, которое привело к обрушению двух мостов в двух районах края в один день. Об этом информирует региональное СУСК РФ.
Сообщается, что в Приморье 20 августа прошли сильные ливни. Власти сообщили, что частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка, а позже краевые власти проинформировали, что у села Невское провалился мост «под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям».

Следственные органы возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Отмечается, что в опорах моста через реку у села Невское в Лесозаводском районе разрушился бетон, а на дорожном покрытии возникли трещины и прогибы. В 2013 году после обследования мост был признан аварийным, однако ремонт так и не был выполнен.

Помимо этого, мост через реку Соколовка в Чугуевском районе признан аварийным из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части. В июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья выполнить ремонт этого объекта в течение двух лет.

С мая 2021 года по июль 2024 года полиция и прокуратура уже выявляли непринятие мер по ремонту мостов. Сейчас вся изъятая документация изучается, а свидетели допрашиваются.

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#прокуратура
#минтранс
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В Черкассах после серии взрывов горит предприятие
В Черкассах прогремела серия взрывов, начался пожар на одном из предприятий
29 августа 2024, 08:35

Фото: istock / abadonian

На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов начался пожар. Об этом проинформировал глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в Телеграм-канале.
«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Идет его ликвидация. Оперативные службы работают», — написал Табурец.
До этого поступали сообщения о серии взрывов в регионе.

Днем ранее были повреждены объекты критической инфраструктуры Сумской и Харьковской областях. А 25 августа взрывы были слышны в самих Сумах

Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в скором будущем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#взрыв
#украина
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Стало известно, что Telegram делал с судебными требованиями властей
WSJ: судебные повестки годами скапливались на заброшенной почте Telegram
29 августа 2024, 07:54

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Судебные повестки и ордера годами скапливались на заброшенной почте Telegram. Об этом пишет WSJ.
Источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову сообщил, что Telegram несколько лет игнорировал обращения властей.

Напомним, что 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа, при выходе из частного бизнес-джета, был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции.

Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям.

Павел Дуров — известный российский предприниматель и программист, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Он имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

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#гражданство
#бизнесмен
#запрет
#обращения
#telegram
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20-летнюю помощницу учителя арестовали за секс со школьником
Сотрудницу школы из Лас-Вегаса арестовали за совращение мальчика
29 августа 2024, 07:01

Фото: istock/Ridofranz

В США помощница учителя, работавшая в штате Невада была арестована за незаконную связь с подопечным. Об этом пишет Daily Mirror.
20-летнюю Джерусалем Гарсию, преподававшую в школе Лас-Вегаса Eldorado High School, заключили под стражу в пятницу, 23 августа. Сообщается, что заявление в полицию на нее поступило в этот же день. По данным следствия, молодая помощница преподавателя учебного заведения «связалась с подростком с целью занятия сексом».

Позже лейтенант полиции, расследующий дело, рассказал представителям СМИ, что никаких признаков сексуального контакта между Гарсией и школьником пока не было обнаружено. Несмотря на это молодая женщина отстранена от преподавания до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.

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#женщина
#секс
#школьник
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Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину
В США надзиратель представился продюсером, чтобы склонить женщину к сексу
29 августа 2024, 06:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В США тюремный надзиратель выдал себя за продюсера, чтобы склонить женщину к сексу. Как сообщает NBC News, 32-летний Энтони Мартин из Нью-Йорка создал фальшивую личность в социальных сетях, представляясь телевизионным продюсером и режиссером, проводящим кастинг для нового шоу.
Мартин пригласил женщину к себе домой, убедив её, что там будут присутствовать другие продюсеры и участники съемок. Однако, когда женщина пришла 24 марта, она обнаружила, что он был один. Мартин начал приставать к женщине, трогая её ногу, и когда она попыталась уйти, он преградил ей путь, снял с неё брюки и изнасиловал. Об этом сообщает Лента.ru. После того как Мартин отпустил жертву, она немедленно обратилась в полицию и за медицинской помощью.

26 августа Мартин предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и незаконном ограничении свободы. Он не признал свою вину и был выпущен под залог. В случае признания виновным, ему грозит до 25 лет тюремного заключения. В день ареста Мартина отстранили от работы в тюрьме без сохранения заработной платы.

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#женщина
#изнасилование
#продюсер
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