В Мытищах росгвардейцы помогли вернуть на дорогу занесённую в кювет машину

Автомобиль, который занесло в кювет на дороге в городском округе Мытищи, вернули на проезжую часть сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Владимир Томилко и сержант полиции Артем Хромов, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Когда правоохранители патрулировали улицы округа Мытищи, они заметили на обочине легковой автомобиль и остановились, чтобы помочь водителю. За рулём оказалась женщина, а в салоне — девочка-пассажирка. Женщина рассказала, что из-за гололедицы не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу и унесло в кювет», — говорится в сообщении.Правоохранители вытащили автомобиль на проезжую часть. Женщина поблагодарила их за неравнодушие и помощь.
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