В Подмосковье спасли застрявшего в голубятне ястреба

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Ястреба, который застрял в голубятне, освободили работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в посёлке Октября Богородского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
Пернатый хищник в поисках лёгкой добычи протиснулся в одну из секций клетки, а вот выбраться самостоятельно не смог. Леток — отверстие, через которое вылетают голуби — оказался слишком узким для ястреба. Хищник принялся метаться по клетке в поисках выхода, тогда его заметили люди и вызвали спасателей.
Отмечается, что голуби от попытки нападения не пострадали.
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«Прибыв на место, спасатели поднялись на крышу, находящуюся на пятиметровой высоте, сняли одну из металлических решёток и, постукивая по крыше, направили ястреба к выходу. Обнаружив свободный путь, ястреб немедленно улетел», — говорится в сообщении.
Отмечается, что голуби от попытки нападения не пострадали.
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Лев Каштанов