В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод

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В Волгограде произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Столбы пламени и густого дыма хорошо видны даже из удалённых районов города.
О происшествии сообщило сетевое издание V1.RU. Уточняется, что возгорание было вызвано внутренними причинами, а не внешним воздействием. По данным издания, загорелась установка № 18 и два теплообменника. Предварительно, обошлось без пострадавших. В настоящее время пожар уже полностью потушен.
Сотрудники оперативных служб сообщили, что точные причины возникновения пожара ещё устанавливаются, но уже известно, что возгорание возникло из-за нештатной ситуации на предприятии, которая никак не связана с каким-либо внешним воздействием.
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Александр Бойцов