Подмосковные спасатели освободили из запертого дома двухлетнего мальчика

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Двухлетний мальчик случайно заперся в частном доме и оставил мать на улице, женщине пришлось вызвать спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Инцидент произошёл в одном и садоводческих товариществ Можайского городского округа. Женщина вышла забрать вещи из припаркованного на участке автомобиля, а в это время её двухлетний сын, находящийся в доме, закрыл изнутри входную дверь на щеколду и не смог открыть», — говорится в сообщении.К приезду спасателей женщина, которая оказалась на улице в лёгкой одежде, уже успела замерзнуть. Спасатели дали её бушлат и попросили отвлекать сына разговором через окно. В это время они с помощью слесарных инструментов вскрыли окно в ванной, попали через него в дом и открыли входную дверь.
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Лев Каштанов