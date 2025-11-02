В Нижегородской области подросток на мотоцикле без прав сбил трёх школьниц
В Нижегородской области мотоциклист без прав сбил трёх школьниц, которые шли по обочине. Об этом информирует издание NN.RU.
Дорожное происшествие случилось вечером 1 ноября. Местом инцидента стало село Запрудное в Кстовском районе. По словам свидетелей, 18-летний юноша управлял мотоциклом и наехал на группу девочек, когда пытался их объехать. Водитель потерял управление и сбил подростков.
Возраст двух пострадавших школьниц — 15 лет, третьей девочке — 12 лет. Медики скорой помощи забрали с места аварии одну из пятнадцатилетних девочек и самого мотоциклиста. Подруги пострадавшей получили ушибы.
Установлено, что у молодого человека не было водительского удостоверения. Сотрудники автоинспекции выясняют все детали и окончательные обстоятельства инцидента.
