В Мытищах задержали «закладчика» наркотиков

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков, задержал патруль росгвардейцев в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Мужчина вышел из лесопарка, увидел патрульную машину, занервничал, начал идти быстрее и попытался скрыться. Тогда росгвардейцы задержали убегавшего отвезли в полицию. При личном досмотре у него обнаружили свёрток с порошком. Исследование показало, что порошок является наркотиком — мефедроном. Общий вес запрещённого вещества составил 199,9 грамма», — отмечается в сообщении.Задержанный оказался 25-летним приезжим из Иркутской области. Он рассказал, что занимается поиском спрятанных для него тайников с наркотиками, а потом распродаёт их содержимое. Против задержанного завели уголовное дело.
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Лев Каштанов