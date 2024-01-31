В российском селе в заброшенном здании нашли мертвым девятиклассника

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В челябинском селе Варна ночью 29 января нашли тело 15-летнего школьника. Ребенок покончил собой. Об этом стало известно URA.RU.
Школьник был найден в заброшенном здании по улице Завалищина. По данным 74.ru, семья у мальчика была благополучная, но сам подросток стоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как токсикоман.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего). По данной статье предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мать за гибель двухлетней дочери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак