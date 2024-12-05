«Отказывала в еде и материлась»: Воспитательницу обвинили в истязании детей

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В Смоленске разгорелся скандал, связанный с воспитателем детского сада. Мать одного из малышей заявила, что работница учреждения применяла физическую силу к детям, лишала их пищи и позволяла себе грубую лексику.
По словам женщины, жестокое обращение затрагивало не только ее сына, но и других воспитанников группы, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России. Если верить обвинениям, то воспитательница также часто использовала нецензурную лексику, критикуя своих воспитанников.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, квалифицировав действия подозреваемой как истязание. Глава ведомства дал распоряжение руководству регионального СК оперативно предоставить отчет о ходе следствия и установленных фактах.
Сейчас следователи проверяют свидетельства потерпевшей и изучают обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» писало о том, как женщина рылась в мусорке и заработала испуг на всю жизнь, наткнувшись на жуткую находку. Также под ночь 4 декабря стало известно, что в Сарове неизвестный убил двух человек и расчленил жертву.
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Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, квалифицировав действия подозреваемой как истязание. Глава ведомства дал распоряжение руководству регионального СК оперативно предоставить отчет о ходе следствия и установленных фактах.
Сейчас следователи проверяют свидетельства потерпевшей и изучают обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» писало о том, как женщина рылась в мусорке и заработала испуг на всю жизнь, наткнувшись на жуткую находку. Также под ночь 4 декабря стало известно, что в Сарове неизвестный убил двух человек и расчленил жертву.
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Мария Моисеева