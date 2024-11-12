В Молдавии нашли еще один дрон

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Еще один дрон обнаружили молдавские полицейские в восточной части республики в районе Криуляны, проинформировали в Telegram-канале ведомства.
«Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница. Информация была немедленно передана компетентным органам, а в район падения дрона был ограничен доступ граждан», — сказано в публикации.
На месте обнаружения беспилотника находятся все необходимые специалисты, эксперты проведут комплексное изучение аппарата.
Ранее сообщалось, чем опасен дрон «Орлан-10» и каковы его возможности.
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