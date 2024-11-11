МИД РФ не согласен с обвинениями в нарушении воздушного пространства Молдавии

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На сайте МИД опубликовано заявление о категорическом несогласии с обвинениями молдавской стороны в нарушении воздушного пространства республики.
10 ноября Министерство иностранных дел Молдавии опубликовало информацию об обнаружении беспилотников в Каушанском и Рышканском районах Республики Молдова. Эти летательные аппараты, как предполагается, были запущены с территории России с целью отвлечь украинские средства противовоздушной обороны. По мнению молдавского МИД, Россия «подвергает жизни молдаван угрозе».
При этом глава молдавского МИД Михай Попшой не пояснил по каким признакам БПЛА были опознаны как российские.
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«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было. МИД Молдавии ограничился ссылкой на якобы имеющиеся у молдавской стороны «точные сведения», не раскрывая деталей. Уверены, что доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет», — говорится в сообщении Захаровой.
При этом глава молдавского МИД Михай Попшой не пояснил по каким признакам БПЛА были опознаны как российские.
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Елена Генералова