В Молдавии назвали принадлежность упавших БПЛА

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие на территории республики БПЛА были якобы российскими дронами-приманками. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, беспилотники должны были отвлечь украинскую систему ПВО.