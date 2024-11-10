В Молдавии назвали принадлежность упавших БПЛА

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Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие на территории республики БПЛА были якобы российскими дронами-приманками. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, беспилотники должны были отвлечь украинскую систему ПВО.
«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», — отметил Попшой.Глава МИД Молдавии не стал приводить доказательств, почему упавшие БПЛА были выпущены в России, и не раскрыл, почему он пришел к таким выводам.
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