В Молдавии подросток увидел, как солдат ранил сослуживца, и скончался от шока
В Молдавии 16-летний подросток скончался от остановки сердца после того, как стал свидетелем ранения солдата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции республики.
Инцидент случился в городе Кагул. По предварительной информации, 20-летний военнослужащий по контракту неосторожно обращался с пистолетом Glock, в результате чего случайно выстрелил и ранил 18-летнего солдата-призывника.
Подросток, находившийся рядом и увидевший происходящее, моментально потерял сознание от шока. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли. Предварительная причина смерти — остановка сердца.
Раненого солдата доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Полиция и прокуратура продолжают расследование для установления всех деталей трагедии. Оружие изъяли для экспертизы.
