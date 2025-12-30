В Мордовии слесарь отравил почти 40 человек и получил условный срок
В Мордовии суд признал слесаря виновным в отравлении почти 40 человек. Об этом сообщили в региональном СК «Ленте.ру».
По информации суда, 21 сентября 2023 года в Краснослободске слесарь при заправке хранилища химическим веществом, предназначенным для придания природному газу запаха, нарушил правила и ускорил технологический процесс. В результате пострадали 37 местных жителей, которые обратились за медицинской помощью.
Судебные экспертизы установили, что вред здоровью стал лёгким. Слесарь приговорён к двум годам принудительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы ежемесячно.
Читайте также: