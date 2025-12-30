Достижения.рф

В Смоленской области на трассе столкнулись восемь легковушек и грузовик

Фото: iStock/conejota

На трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области произошло массовое ДТП с участием грузовика и восьми легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали три человека, сообщает региональная прокуратура.



Авария произошла 30 декабря около 12:30 на 371-м километре трассы. Трое пассажиров двух легковых машин получили травмы, одного из них госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Прокуратура Смоленского района контролирует расследование происшествия и проведение процессуальной проверки, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Иван Мусатов

