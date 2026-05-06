В Мордовии возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, где пострадали 13 человек

06 мая 2026, 23:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Мордовии возбудили уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой пострадали свыше десяти человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.





ДТП произошло вечером 6 мая на дороге Саранск – Напольная Тавла. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №213, опрокинулся. В салоне находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. Прокуратура Октябрьского района Саранска организовала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.



В результате аварии медицинская помощь понадобилась 13 пострадавшим. В Минздраве республики уточнили, что у них выявили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Бригады скорой оказали всем помощь на месте. Следователи завели дело по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).





«Кроме того, руководитель регионального управления СК России поручил подчиненным сотрудникам инициировать вопрос об изъятии материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел и принять к своему производству», — говорится в материале.