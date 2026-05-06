«Она потрясающе красива»: Хавьер Бардем рассказал о жизни с Пенелопой Крус
Хавьер Бардем поделился подробностями семейной жизни с Пенелопой Крус в интервью Variety. По его словам, несмотря на успешные карьеры, дома они стараются не обсуждать работу и не окружать себя напоминаниями о киноиндустрии.
Супруги живут в Мадриде и воспитывают двоих детей — сына-подростка и дочь. Актёр отметил, что их совместные проекты помогли им глубже понять друг друга и по-новому взглянуть на отношения.
Хавьер Бардем с теплотой отозвался о своей жене, подчеркнув её личные качества. Он назвал Пенелопу Крус добрым, внимательным и искренним человеком, который с заботой относится к близким. По его словам, за годы совместной жизни он ни разу не видел в ней злобы.
Кроме того, актёр не скрывает восхищения внешностью супруги, отмечая, что она остаётся для него невероятно красивой женщиной даже спустя годы брака.
