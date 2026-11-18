В Москве отчим насиловал трёх малолетних падчериц десятилетиями
Суд в Москве приговорил отчима к 20 годам колонии за насилие над тремя падчерицами. Об этом информирует столичный СК.
Установлено, что уроженец Ярославской области проживал в Москве на Рязанском проспекте вместе с сожительницей.
С 2012 по 2022 год он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трёх её несовершеннолетних дочерей. Следствие собрало доказательства, которые полностью подтвердили вину мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
До этого сообщалось о происшествии в Приморском крае. Там правоохранители задержали 39-летнего жителя города Партизанск, подозреваемого в сексуальном насилии над собственной дочерью.
Читайте также: