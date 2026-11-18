18 ноября 2026, 14:33

Суд в Москве приговорил отчима к 20 годам колонии за насилие над тремя девочками

Фото: Istock/Zolnierek

Суд в Москве приговорил отчима к 20 годам колонии за насилие над тремя падчерицами. Об этом информирует столичный СК.