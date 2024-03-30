В московской электричке мужчина сломал нос пенсионерке после замечания

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В Москве в электричке произошёл конфликт между пассажирами. Пожилая женщина попросила мужчину убрать ноги с прохода, а он в ответ на это хорошо поставленным ударом сломал ей нос.
У пострадавшей диагностировали перелом носа со смещением, она написала заявление в полицию. Мужчину 1989 года рождения задержали. Он признался в содеянном, раскаялся и принёс извинения. Тем не менее, полицейские возбудили в отношении хулигана уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
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Александр Бойцов