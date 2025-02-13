«Вместо помощи получила снотворное»: В МВД сообщили о смерти пациентки после липосакции

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В Санкт-Петербурге допросили бывшего юриста клиники, в которой 47-летняя пациентка умерла после нескольких операций по липосакции. Женщина рассказала, что, очнувшись от наркоза, пациентка сильно кричала, но вместо помощи ей дали снотворное.
О подробностях, вскрывшихся в ходе расследования громкого уголовного дела рассказало издание KP.RU. Информацию о том, что происходило с пациенткой, юрист видела в общем чате, в котором сотрудники клиники передавали сведения о пациентах. Операция была проведена 6 сентября 2023 года, подготовка к ней началась в 9 утра, а последние манипуляции закончены в 19.30.
Штатный психолог клиники сообщала о высоком уровне тревожности пациентки. После наркоза женщина жаловалась на нехватку воздуха. Ее состояние обсуждали все сотрудники клиники. На следующий день они ели роллы, купленные одним из сотрудников, и продолжали обсуждать пациентку и операцию.
Главного врача 7 сентября в клинике не было, она появилась только утром 8 сентября. Пациентка уже была в таком состоянии, что кричала. Со слов сотрудников, пациентка кричала, «как раненый дельфин». У нее началась очередная паническая атака. Причем эти крики слышал абсолютно весь персонал.
Когда было принято решение перевезти женщину в государственную больницу, она находилась без сознания и умерла в медицинском учреждении через несколько часов. Самое ужасное, что медики частной клиники ранее сами говорили пациентку согласиться на серию операций в один день, убедив её, что «так будет дешевле». Ценой экономии стала жизнь женщины.
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Штатный психолог клиники сообщала о высоком уровне тревожности пациентки. После наркоза женщина жаловалась на нехватку воздуха. Ее состояние обсуждали все сотрудники клиники. На следующий день они ели роллы, купленные одним из сотрудников, и продолжали обсуждать пациентку и операцию.
«Я сначала подумала, что все обсуждают другую пациентку. Буквально за две недели до Анны другая клиентка после операции очнулась ослепшая», — рассказала юрист.
Главного врача 7 сентября в клинике не было, она появилась только утром 8 сентября. Пациентка уже была в таком состоянии, что кричала. Со слов сотрудников, пациентка кричала, «как раненый дельфин». У нее началась очередная паническая атака. Причем эти крики слышал абсолютно весь персонал.
«Пациентка сама понимала, что ей нужна медицинская помощь. Вместо этого она получила снотворное», — сообщила допрашиваемая.
Когда было принято решение перевезти женщину в государственную больницу, она находилась без сознания и умерла в медицинском учреждении через несколько часов. Самое ужасное, что медики частной клиники ранее сами говорили пациентку согласиться на серию операций в один день, убедив её, что «так будет дешевле». Ценой экономии стала жизнь женщины.
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Александр Бойцов