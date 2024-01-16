В московской квартире обнаружили мумию

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Мумия обнаружена в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что труп 70-летней женщины находился в квартире около двух месяцев, пока соседи не начали чувствовать зловонный запах. 15 января квартиру вскрыли.
По предварительной версии, тело женщины разлагалось в квартире около двух месяцев. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области девятимесячный ребенок ударился головой об игрушки и умер через три дня. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, трагедия произошла в Прокопьевске. 12 января малыш во время игры упал и ударился головой об игрушки. Мама не увидела в этом ничего страшного. Через два дня у ребенка поднялась температура. Тогда она дала ему жаропонижающее и положила спать. Ночью мальчик проснулся и начал сильно плакать. Тогда 28-летняя девушка вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на вызов медики смогли только констатировать смерть младенца.
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«На полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп женщины 1952 года рождения»,- рассказал источник РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области девятимесячный ребенок ударился головой об игрушки и умер через три дня. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, трагедия произошла в Прокопьевске. 12 января малыш во время игры упал и ударился головой об игрушки. Мама не увидела в этом ничего страшного. Через два дня у ребенка поднялась температура. Тогда она дала ему жаропонижающее и положила спать. Ночью мальчик проснулся и начал сильно плакать. Тогда 28-летняя девушка вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на вызов медики смогли только констатировать смерть младенца.
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Мария Фирсова