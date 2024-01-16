Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены

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Бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву грозит пожизненное лишение свободы за убийство жены, об этом сообщает Vlast.kz со ссылкой на республиканское МВД.
Напомним, Бишимбаева задержали 10 ноября. Накануне он избил свою супругу в ресторане Астаны. От полученных травм женщина скончалась.
16 ноября стало известно, что расследование уголовного дела бывшего министра завершено. Его обвиняют по статьям «Истязание» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По этим статьям Бишимбаеву может грозить пожизненное лишение свободы.
Отмечается, что вскоре дело обвиняемого перенаправят в прокуратуру.
Напомним, 8 января в Мурманской области обнаружили тело российского миллиардера Андрея Годунова.
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16 ноября стало известно, что расследование уголовного дела бывшего министра завершено. Его обвиняют по статьям «Истязание» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По этим статьям Бишимбаеву может грозить пожизненное лишение свободы.
Напомним, 8 января в Мурманской области обнаружили тело российского миллиардера Андрея Годунова.
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Евгения Парфентьева