В московской Марьиной Роще выгорела квартира — очевидцы говорят о взрыве газового баллона
Сильный пожар произошел сегодня в московском районе Марьина Роща. По словам очевидцев, около 16:00 в доме на Шереметьевской улице раздался громкий грохот, после чего в квартире на десятом этаже началось возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Огонь быстро охватил помещение, а жильцы дома заметили последствия произошедшего во дворе. Территорию вокруг здания оцепили, на место прибыли сотрудники МЧС и ОМОН.
Пожар удалось полностью потушить примерно к 18:30. Квартира в результате серьезно выгорела. Кроме того, повреждения получили автомобили, припаркованные рядом с домом.
По словам местных жителей, в пострадавшей квартире в последнее время шел ремонт. Предварительно, внутри мог находиться газовый баллон, который, предположительно, мог стать причиной громкого хлопка и последующего пожара.
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