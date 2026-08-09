В московской Марьиной Роще выгорела квартира — очевидцы говорят о взрыве газового баллона

09 августа 2026, 19:59

В Марьиной Роще после громкого хлопка загорелась квартира на 10-м этаже

Фото: Istock / Buraporn meelanniyom

Сильный пожар произошел сегодня в московском районе Марьина Роща. По словам очевидцев, около 16:00 в доме на Шереметьевской улице раздался громкий грохот, после чего в квартире на десятом этаже началось возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».