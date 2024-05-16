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Боец СВО рассказал, как совет отца спас жизнь ему и его сослуживцам

SHOT: совет отца спас жизнь военнослужащему ВС РФ и его товарищам в зоне СВО
16 мая 2024, 23:39
Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Отцовский совет спас жизнь солдата ВС РФ и его товарищей в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мужчина придумал конструкцию для крыши УАЗа, которая защитила военных после прямого попадания в машину беспилотника ВСУ.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, боец Авдеевского направления приварил к крыше «буханки» защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Таким способом повышения безопасности с одним из солдат поделился отец в ходе последней встречи.

В момент атаки вражеского дрона по автомобилю раздался подрыв, который выдавил внутрь всё остекление. Сетка рикошетом отбросила беспилотник подальше от машины, не позволив ему попасть внутрь.



УАЗ, который подорвали без специальной брони, сумел продолжить движение, а находящемся в нем бойцам удалось выжить.

До этого раненый российский боец рассказал о чуде на фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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#военные
Названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину
16 мая 2024, 22:08

Фото: iStock/e-crow

В НАТО продолжают обсуждать отправку войск на Украину для участия в спецоперации.
Об этом сообщает The New York Times. По мнению издания, успехи российской армии на фронте вынуждают НАТО помогать Украине. Пока альянс готов отправить на фронт своих военных, которые будут обучать украинских боевиков.

По словам неназванных источников, американские дипломаты признают, что Вооруженные силы Украины недостаточно подготовлены для противостояния РФ. Сейчас украинские боевики проходят подготовку в Европе. Перенос обучения на Украину поможет инструкторам быстрее собирать информацию о фронте и адаптировать программу подготовки, добавляют там.

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В НАТО признали устойчивость Российской армии
Каволи: Российская армия доказала устойчивость и умение исправлять ошибки
16 мая 2024, 21:33

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признал высокую эффективность российских войск, передает РИА Новости.
Он отметил, что российская армия продемонстрировала способность к исправлению ошибок и продолжению наступления, проявляя при этом стойкость. Генерал подчеркнул, что в некоторых ситуациях российские вооруженные силы успешно корректировали свои действия, а в других случаях достигали улучшений.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он утаивает от населения успехи российских вооруженных сил в районе проведения спецоперации.

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#оружие
#армия
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В МО РФ сообщили об уничтожении 15 безэкипажных катеров ВМС Украины
16 мая 2024, 20:50

Фото: iStock/bbsferrari

В течение дня морская авиация Военно-морского флота России уничтожила 15 безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины в западной части Черного моря.
Об этом сообщили в Минобороны России. По их данным, 16 мая в западной части Черного моря были замечены безэкипажные катера ВМС Украины, направлявшиеся в сторону Крымского полуострова. В течение дня из штатного вооружения морской авиации ВМФ было уничтожено 15 таких катеров.

Эксперты считают, что целью украинских морских дронов могли быть Севастополь или корабли, находившиеся на боевом дежурстве в Черном море.

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#пво
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Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери
Monde: командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери из-за недостатка вооружений
16 мая 2024, 20:27

Фото: iStock/ Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными потерями из-за недостатка беспилотных летательных аппаратов и поддержки артиллерии, пишет газета Monde.
Командир взвода ВСУ Александр Беляев подчеркнул, что недостаток дронов и огневой поддержки артиллерии приводит к большим потерям, особенно в свете уничтожения российскими FPV-дронами украинской военной техники.

В свою очередь механик из 28-й бригады ВСУ по имени Виктор отметил дефицит снарядов и топлива.

Ранее Россия выразила протест по поводу поставок вооружений Украине странам НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать объектом для действий России.

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#рф
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Украина упрекнула НАТО в серьезных проблемах на фронте
Роб Бауэр: ситуация на фронте крайне сложная, в том числе из-за задержки поставок
16 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/chameleonseye

Командование ВСУ сообщило НАТО о «серьёзной ситуации» на поле боя, которая вызвана в том числе задержками поставок оружия.
Об этом на пресс-конференции после совещания в Брюсселе сообщил глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

По его словам, украинское командование сообщило начальникам генерального штаба стран альянса по закрытой связи об обстановке на поле боя. В частности они заявили, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Существенную роль в этом сыграли задержки поставок техники и оружия ВСУ.

Как отметил Роб Бауэр, оружие уже в пути на Украину и стране еще не поздно выиграть конфликт.

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#нато
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На Украине заявили о разрушении оборудования в Трипольской и Змиевской ТЭС
16 мая 2024, 19:58

Фото: iStock/hxdyl

Почти 80 процентов оборудования на Трипольской и Змиевской тепловых электростанциях (ТЭС) было разрушено, сообщил технический директор компании «Центрэнерго» Евгений Гарькавый. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Гарькавый отметил, что необходимо убрать тысячи тонн бетонных обломков, при этом избегая повреждения оборудования, которое можно будет использовать в будущем.

Несмотря на то, что ракетные атаки произошли месяц назад, процесс разборки завалов продлится еще по меньшей мере полтора месяца.

Компания «Центрэнерго» в настоящее время сотрудничает с партнерами из европейских стран для получения новых генераторов, трансформаторов и турбинного оборудования.

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#армия
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#тэц
#армия россии
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ
16 мая 2024, 19:50

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации представило видеозаписи уничтожения командного пункта зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Согласно сообщению ведомства, удар по ранее разведанной позиции командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ был нанесен расчетом оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Вооруженных сил Российской Федерации.



По информации из сообщения, в результате атаки были уничтожены командный пункт бригады, а также склад боеприпасов, при этом погибли около 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

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#удар
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«21 день без еды и воды»: раненый российский боец рассказал о чуде на фронте
Раненый российский солдат выжил, проведя 21 день в блиндаже без еды
16 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/zabelin

Раненый в зоне спецоперации военнослужащий из Дагестана 21 день выживал без еды и воды, пишут «Известия».
Боец рассказал, что попал под атаку украинских дронов в районе Артемовска в феврале. Он получил серьезные осколочные ранения, но смог заползти в ближайшую яму. В ней он наложил на раны жгуты и повязки.

Там же военный нашел четыре банки тушенки и сухое пюре. Все это время он съедал по три-четыре ложки в день. Когда пошел снег, в минус 15 градусов мороза, боец собирал его и растапливал. Выбраться из ямы возможности не было из-за обстрелов украинской армии.

Запасы еды и воды закончились на 18 день. Также на улице не было снега и дождя. Однако на помощь военному подоспели российские бойцы, которые и обнаружили его в блиндаже.

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#спецоперация
#военные
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В США назвали сроки падения Украины
Шаффер: Украина может пасть уже через три месяца
16 мая 2024, 18:44

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина может потерпеть поражение на поле боя уже в ближайшие три месяца. Такое предположение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
«Я пытаюсь быть реалистом. Вероятно, примерно уже через три месяца мы увидим падение Киева. Русские добились огромного прогресса», — отметил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он считает, что армии Украины не получится остановить продвижение российских войск. Киев падёт в любом случае, уверен экс-разведчик. При этом Шаффер отметил, что администрация президента США Джо Байдена надеется, что неизбежное падение Украины произойдёт не ранее четвёртого ноября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Он подчеркнул, что США позволяют Украине самой решить, как вести боевые действия против России.

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