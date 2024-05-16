Боец СВО рассказал, как совет отца спас жизнь ему и его сослуживцам

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
Отцовский совет спас жизнь солдата ВС РФ и его товарищей в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мужчина придумал конструкцию для крыши УАЗа, которая защитила военных после прямого попадания в машину беспилотника ВСУ.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, боец Авдеевского направления приварил к крыше «буханки» защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Таким способом повышения безопасности с одним из солдат поделился отец в ходе последней встречи.
В момент атаки вражеского дрона по автомобилю раздался подрыв, который выдавил внутрь всё остекление. Сетка рикошетом отбросила беспилотник подальше от машины, не позволив ему попасть внутрь.
УАЗ, который подорвали без специальной брони, сумел продолжить движение, а находящемся в нем бойцам удалось выжить.
До этого раненый российский боец рассказал о чуде на фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В момент атаки вражеского дрона по автомобилю раздался подрыв, который выдавил внутрь всё остекление. Сетка рикошетом отбросила беспилотник подальше от машины, не позволив ему попасть внутрь.
УАЗ, который подорвали без специальной брони, сумел продолжить движение, а находящемся в нем бойцам удалось выжить.
До этого раненый российский боец рассказал о чуде на фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак