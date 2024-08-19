В Московской области началась акция «Встречная полоса»

Фото: пресс-служба ГАИ МО
19 августа на территории Подмосковья стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса», которое будет проводиться до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Мероприятие направлено на сокращение количества ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Именно этот опасный маневр приводит к самым тяжёлым последствиям дорожных аварий. На особом контроле инспекторов ДПС будет надзор за дорожным движением, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено», – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что за выезд на встречную полосу для водителей предусмотрены штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
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