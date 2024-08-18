На МКАД столкнулись несколько машин — видео

Видео: Дептранс г. Москвы
На 45-м километре МКАД КамАЗ протаранил несколько автомобилей, видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.
«…Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — сказано в публикации ведомства.Известно, что пострадало как минимум пять автомобилей. Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое граждан РФ.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на несколько придорожных деревьев. В салоне было два водителя и 46 пассажиров. По словам представителя российского посольства в Минске Алексея Маскалева, гражданам окажут всю необходимую помощь.
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Никита Кротов