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На МКАД столкнулись несколько машин — видео

На МКАД КамАЗ протаранил несколько машин
18 августа 2024, 19:26

Видео: Дептранс г. Москвы

На 45-м километре МКАД КамАЗ протаранил несколько автомобилей, видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.
«…Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — сказано в публикации ведомства.

Известно, что пострадало как минимум пять автомобилей. Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое граждан РФ.



По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на несколько придорожных деревьев. В салоне было два водителя и 46 пассажиров. По словам представителя российского посольства в Минске Алексея Маскалева, гражданам окажут всю необходимую помощь.

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