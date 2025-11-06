В Московской области пожилой мигрант приставал к 13-летней девочке с предложением пойти погулять
В Реутове пожилой мигрант приставал к 13-летней девочке с предложением пойти погулять. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Несовершеннолетняя шла к репетитору по улице Ленина. На пешеходном переходе к ней подошёл мужчина средних лет с неславянской внешностью. По словам подростка, он трогал ее за талию и бедра, после чего схватил за локоть и пытался увести, говоря: «Пойдём со мной».
Школьница освободилась, но мигрант продолжал преследовать ее и требовал, чтобы она дала ему свой телефон. Когда мужчина получил номер, то успокоился и сказал, что еще встретится с ней. Примечательно, что преступник в результате раскрыл свою личность благодаря совершенному звонку.
Мать пострадавшей обратилась в правоохранительные органы, злоумышленника разыскивают.
