В Московской области пожилой мигрант приставал к 13-летней девочке с предложением пойти погулять

06 ноября 2025, 09:58

В Реутове пожилой мигрант приставал к 13-летней девочке с предложением погулять

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Реутове пожилой мигрант приставал к 13-летней девочке с предложением пойти погулять. Об этом пишут местные Telegram-каналы.