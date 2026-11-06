В Московской области самосвал разрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе

06 ноября 2026, 19:21

Водитель самосвала погиб при обрушении пешеходного моста под Солнечногорском

Фото: Istock / Henadzi Pechan

В Московской области произошло смертельное ДТП: самосвал разрушил надземный пешеходный переход через Ленинградское шоссе в районе Солнечногорска. Авария случилась неподалеку от деревни Пешки. Об этом сообщает Mash.