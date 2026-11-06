Достижения.рф

В Московской области самосвал разрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе

Водитель самосвала погиб при обрушении пешеходного моста под Солнечногорском
Фото: Istock / Henadzi Pechan

В Московской области произошло смертельное ДТП: самосвал разрушил надземный пешеходный переход через Ленинградское шоссе в районе Солнечногорска. Авария случилась неподалеку от деревни Пешки. Об этом сообщает Mash.



По предварительной информации, водитель грузовика двигался с поднятым кузовом и задел конструкцию пешеходного моста. От удара переход сорвался с опор и рухнул прямо на проезжую часть. В результате водитель самосвала оказался под обломками конструкции. Мужчину зажало рухнувшим мостом, он погиб.

Обрушение перехода привело к полной остановке движения на этом участке Ленинградского шоссе. Проезд оказался перекрыт, а в обоих направлениях образовались многокилометровые заторы. По предварительным данным, длина пробки достигла четырех километров.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии и причины, по которым самосвал двигался с поднятым кузовом, уточняются.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0