Смертельная авария в Сочи: после столкновения с грузовиком погибла пассажирка
В Сочи произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. Авария случилась на улице Львовской, в районе Вардане. В результате столкновения погибла 48-летняя пассажирка одной из машин, еще две женщины получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Водитель автомобиля Kia Rio выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. От удара легковушку отбросило на столб, после чего она врезалась в припаркованные автомобили. Всего в ДТП оказались повреждены четыре машины.
Погибшая пассажирка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Еще двух женщин медики доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
Ранее очевидцы сообщали о массовой аварии в районе Вардане по направлению к Туапсе. По их словам, водитель такси во время обгона столкнулся с грузовиком. Первоначально подробностей о пострадавших не было, однако позднее стало известно о гибели женщины и госпитализации еще двух человек.
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