Смертельная авария в Сочи: после столкновения с грузовиком погибла пассажирка

06 ноября 2026, 18:26

ДТП в Сочи закончилось гибелью женщины — столкнулись четыре автомобиля

Фото: Istock / Bilanol

В Сочи произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. Авария случилась на улице Львовской, в районе Вардане. В результате столкновения погибла 48-летняя пассажирка одной из машин, еще две женщины получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».