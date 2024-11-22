«Взятки за отпуск»: стало известно о масштабной коррупции в ВСУ

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Солдаты ВСУ жалуются на коррупцию в армии и вымогательство денег со стороны командования. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, ее слова передает украинское издание «Телеграф».
«Коррупция в армии, вымогательство денег с ребят, недопущение на прохождение военно-врачебную комиссию и лечение. А чаще всего - это невыплата денежного обеспечения, или же выплата в неполном объеме», — рассказала Скороход.
По ее словам, у солдат ВСУ вымогают деньги за возможность пойти в отпуск, отгулять положенные выходные или пройти ВВК.
Кроме того, украинские командиры на постоянной основе «обкладывают данью» боевые надбавки к выплатам своих подчиненных, добавила депутат.
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Элина Позднякова