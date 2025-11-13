Драка двух женщин за место в московском метро закончилась сотрясением мозга

13 ноября 2025, 16:49

Пассажирка московского метро ударила попутчицу головой о поручень

Фото: iStock/spacedrone808

Борьба за место между двумя пассажирками в московском метро закончилась сотрясением мозга. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».





Одна из участниц конфликта рассказала, что все началось с того, что зашедшая в вагон женщина облокотилась на поручень и зажала ей руку. После вежливой просьбы попутчица отошла, но быстро вернулась и потребовала освободить место. После короткой словесной перепалки женщина напала на девушку.

«Поворачивается, орет на меня, что я не уступаю место, я ей отвечаю, после этого она бьет меня локтем в челюсть. Я начинаю ее отталкивать, она идет дальше меня бить. Спустя пару минут она резко хватает меня за волосы и начинает избивать головой о железный поручень», — заявила потерпевшая.