Драка двух женщин за место в московском метро закончилась сотрясением мозга
Пассажирка московского метро ударила попутчицу головой о поручень
Борьба за место между двумя пассажирками в московском метро закончилась сотрясением мозга. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Одна из участниц конфликта рассказала, что все началось с того, что зашедшая в вагон женщина облокотилась на поручень и зажала ей руку. После вежливой просьбы попутчица отошла, но быстро вернулась и потребовала освободить место. После короткой словесной перепалки женщина напала на девушку.
«Поворачивается, орет на меня, что я не уступаю место, я ей отвечаю, после этого она бьет меня локтем в челюсть. Я начинаю ее отталкивать, она идет дальше меня бить. Спустя пару минут она резко хватает меня за волосы и начинает избивать головой о железный поручень», — заявила потерпевшая.По ее словам, вместе с женщиной находился ее взрослый сын, который поддерживал мать. Девушка обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию.