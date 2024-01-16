В московской школе отреагировали на скандал с домогательством учителя к 13-летней девочке

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Школа №1987 в Москве готова сотрудничать со следственным комитетом по делу о домогательствах преподавателя истории к 13-летней девочке. Об этом заявила директор учебного заведения Елена Швец в беседе с «Лентой.ру».
В школе сочли возможные домогательства педагога к школьнице недопустимыми и заявили, что ситуация является возмутительной еще и по той причине, что школа должна заниматься безопасностью детей.
«Также школа начала служебное расследование и проводит работу с педагогами. Мы готовы предоставить девочке и ее семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы школы», — рассказала Швец.
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Алина Юрчак