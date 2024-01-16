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В московской школе отреагировали на скандал с домогательством учителя к 13-летней девочке

1987 школа в Москве обещала сотрудничать с СК по делу о домогательствах педагога
16 января 2024, 18:18
Фото: istock / eranicle

Фото: istock / eranicle

Школа №1987 в Москве готова сотрудничать со следственным комитетом по делу о домогательствах преподавателя истории к 13-летней девочке. Об этом заявила директор учебного заведения Елена Швец в беседе с «Лентой.ру».

В школе сочли возможные домогательства педагога к школьнице недопустимыми и заявили, что ситуация является возмутительной еще и по той причине, что школа должна заниматься безопасностью детей.

«Также школа начала служебное расследование и проводит работу с педагогами. Мы готовы предоставить девочке и ее семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы школы», — рассказала Швец.

До этого стало известно, что к правоохранителям с заявлением обратилась мать 13-летней школьницы. Она заявила, что случайно увидела то, что ее дочь общается с преподавателем. Мужчина просил девочку прислать эротические фото. Позже выяснилось, что учитель общался еще с двумя девочками - 14- и 17-летней ученицами. Они также написали заявления в полицию.

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#школа
#учитель
#школы
#мать
#мужчина
#расследование
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В московской квартире обнаружили мумию
16 января 2024, 18:25

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Мумия обнаружена в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что труп 70-летней женщины находился в квартире около двух месяцев, пока соседи не начали чувствовать зловонный запах. 15 января квартиру вскрыли.

«На полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп женщины 1952 года рождения»,- рассказал источник РЕН ТВ.
По предварительной версии, тело женщины разлагалось в квартире около двух месяцев. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области девятимесячный ребенок ударился головой об игрушки и умер через три дня. Об этом сообщает Shot.

Согласно сообщению, трагедия произошла в Прокопьевске. 12 января малыш во время игры упал и ударился головой об игрушки. Мама не увидела в этом ничего страшного. Через два дня у ребенка поднялась температура. Тогда она дала ему жаропонижающее и положила спать. Ночью мальчик проснулся и начал сильно плакать. Тогда 28-летняя девушка вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на вызов медики смогли только констатировать смерть младенца.

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#москва
#происшествие
#новости
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Мужчина простил жену, которая отрезала его пенис за секс с 15-летней племянницы
Daily Star: муж простил жену, которая отрезала и смыла в унитаз его пенис
16 января 2024, 17:22

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

В Бразилии мужчина простил супругу, которая отрезала и смыла в унитаз его пенис. Об этом пишет Daily Star.
22 декабря 34-летняя Дайян дос Сантос Фариас явилась к полицейским с братом и призналась, что отрезала благоверному половой орган. Бразильянка утверждает, она сделала это потому что муж переспал с 15-летней племянницей.

Дайян рассказала, что заманила супруга в постель, привязала его руки и ноги к кровати, якобы для сексуальных игр, а потом достала бритвенное лезвие и отрезала им пенис. После содеянного она сфотографировала обрезанный орган и смыла его в унитаз. Она отметила, что слышала о возможности пришить оторванный половой орган и решила не оставлять мужу такого шанса.

Бразильца доставили в больницу, а супругу арестовали и поместили под стражу на 30 дней. Адвокаты смогли добиться ее освобождения под залог. Одним из основания для этого стали слова мужа, что он простил женищну.

Пострадавший поделился воспоминаниями в интервью, заявив, что «все произошло очень быстро». Он сказал, что не понимал, что жена делает, пока не почувствовал, как она сжала его половой орган.

«Затем я толкнул ее и положил руку на член, оттуда текла кровь. Я спросил: «Зачем ты это сделала?». Она сказала, что это плохо для наших отношений», — рассказал пострадавший.

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#кровь
#пострадавший
#мужчина
#происшествия
#интервью
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РАНХиГС: Участники массовой драки установлены
16 января 2024, 17:12

Фото: istockphoto.com/blinow61

В пресс-службе университета РАНХиГС заявили, что в курсе о случае массовой драки у на Волгоградском проспекте, в котором участвовали студенты учебного заведения.
«Участники инцидента установлены, сейчас с ними работает полиция. Руководство вуза уведомлено о происшествии. За подробностями необходимо обращаться в правоохранительные органы», — приводит Газета.ру сообщение пресс-службы вуза.

При этом, что конкретно грозит участникам потасовки, в университете не уточнили.

Ранее в Москве подрались студенты РАНХиГС — двое участников драки уехали в больницу с ножевыми ранениями. Так, по информации СМИ, один из участников драки рассказал, что студенты стояли рядом с рестораном KFC, когда к ним подошёл неизвестный и грубо потребовал сигарету. Молодые люди не одобрили такой подход и также грубо ему ответили.

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#студенты
#ранхигс
#драка
#происшествия
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В Петербурге в реанимацию попал 15-летний сын известного поэта Артиса
16 января 2024, 17:09

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 15-летнего сына поэта и драматурга Дмитрия Артиса.
Парень упал с большой высоты в свой день рождения упал в сугроб, сообщает Mash на Мойке. В это время мимо проходила женщина с собакой. Прохожая позвонила вызвала «скорую». При этом к пострадавшему подходить побоялась, чтобы не навредить. Врачи приехали спустя 20 минут, по словам очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Кропоткинская» неизвестный молодой человек напал с ножом на двух мужчин и нанёс им ранения.

Отмечается, что жертвами нападения стали 36-летний мужчина и его 49-летний товарищ, приехавшие в столицу из Омска. Вместе с тем, как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавшего удалось задержать. Им оказался уроженец Краснодарского края 2001 года рождения, в последнее время проживающий в Москве.

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#полиция
#происшествие
#поэт
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Пожилой мужчина после остановки сердца ожил из-за выбоины на дороге
NDTV: в Индии признанный мертвым 80-летний мужчина ожил из-за выбоины на дороге
16 января 2024, 17:05

Фото: istock / maxim4e4ek

В Индии пожилой мужчина «воскрес» после того, как карета сокрой помощи, в которой он находился, попала в выбоину на дороге. Об этом пишет издание NDTV.

80-летний Даршан Сингх Брар проживал в городе Ниссинг, штат Харьяна. Внук индийца рассказал, что пожилой мужчина последние дни жаловался на здоровье, поэтому его отправили в больницу. Состояние мужчины стало хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя 4 дня врачи констатировали у пациента остановку сердца.

Когда близкие узнали, что Брар скончался, один из родственников поместил его в машину скорой помощи и повез в родной город, чтобы члены семьи и местные жители могли попрощаться с ним.

По дороге машина попала в выбоину, и это внезапно вернуло мужчину к жизни. Родственник Брара увидел, что он пошевелил рукой, и реши проверить его сердцебиение. Он понял, что мужчина жив, и сразу отвез его в ближайшую больницу.

Сейчас индиец находится в критическом состоянии. Несмотря на все, близкие надеются, что скоро он поправится и сможет вернуться к нормальной жизни.

Возвращение мужчины к жизни семья назвала чудом.

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#врачи
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#семьи
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#мужчины
#мужчина
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В Ижевске вынесли приговор мужчине, подстрекавшему сына ранить ножом врача
Подговорившего сына напасть на врача в Ижевске отправили в колонию на 13 лет
16 января 2024, 16:21

Фото: istock / OlFedv

Ленинский районный суд Ижевска приговорил к тюремному заключению мужчину, который подстрекал несовершеннолетнего сына ранить ножом врача в больнице. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединённою пресс-службу судов Удмуртии.
В декабре 2021 года мужчина привез 12-летнего сына в больницу для оказания помощи. Отец оказался недоволен врачом и ударил его. Он также приказал ребенку нанести медику ножевые удары.

Школьник послушал отца и ранил врача. Другой работник медицинского учреждения смог пресечь нападение. Раненый врач смог выжить благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

В отношении задержанного возбудили 3 уголовных дела – «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», «покушение на убийство» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем».

Мужчине назначили 13 лет колонии общего режима. С него также взыскали штраф в размере 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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#суд
#нападение
#штраф
#школьник
#врач
#мужчина
#покушение
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Обломки сбитого в Воронежской области БПЛА упали на храм Архангела Михаила
16 января 2024, 16:08

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Обломки сбитого над Воронежской областью вражеского беспилотника упали на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Об этом заявила председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Воронежской епархии Татьяна Меньшикова.
«Факт попадания мы подтверждаем, беспилотник упал на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Там работают спецслужбы», - цитирует ТАСС Меньшикову.

При этом подробностей о возможном повреждении храма не приводится.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир. Глава региона также сообщил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в местной школе, однако, за помощью туда пока никто не обратился. Горожане остались в гостях у родственников.

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#губернатор
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#квартиры
#балкон
#беспилотник
#бпла
#чс
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Пенсионера из Петербурга отправили в СИЗО за попытку сотрудничества с Украиной
16 января 2024, 15:41

Фото: iStock/Rawf8

Пенсионера из Санкт-Петербурга арестовали за попытку сотрудничества с Украиной, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.
Как удалось установить следствию, 67-летний уроженец Дагестана, проживающий в Санкт-Петербурге, обратился в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины и заявил, что может сообщить им некоторую информацию и совершить действия, которые поспособствуют военному поражению России.

Действия пожилого мужчины были вовремя пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ. Во время судебного заседания пенсионер отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он будет находиться в следственном изоляторе до 11 марта.

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#уголовное пенсионер
#санкт-петербург
#украина
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В Реутове возбудили дело на водителя, конфликтовавшего с участником СВО
16 января 2024, 15:14

Фото: iStock/Akintevs

В подмосковном Реутове возбудили уголовное дело в отношении водителя, который устроил конфликт с участником СВО, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл ещё в конце декабря.

Местный житель не мог разъехаться с женщиной на парковке возле дома, а затем нахамил ей. Защищать супругу вышел её муж, который является участником специальной военной операции. Сообщается, что конфликтуя с военным обвиняемый схватился за молоток.

В Следственном комитете по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Напомним, рэпер Vacío, который был арестован за мелкое хулиганство, может отправиться служить в оркестровые войска.

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#реутов
#уголовное дело
#следственный комитет
#сво
#хулиганство
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