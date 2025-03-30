В Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды

Фото: iStock/Yelena Shander
В Москве блогер-художник выкинул кота с третьего этажа, разозлившись, что его любимая команда не стала чемпионом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Московский художник, участник коллектива a.d.e.d Иван Namer вечером 29 марта опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором выкидывает своего кота с третьего этажа. После молодой человек признался, что его любимая команда Пари Сен-Жермен не стала чемпионом Франции, а кот, как на зло, не вовремя сломал лоток и попался под горячую руку расстроившегося хозяина.
Блогер сразу же после произошедшего спустился на улицу и забрал кота, попросив подписчиков не поднимать шума, однако аудиторию уже было не остановить. Сначала они вызвали полицию, а потом одна из подписчиц попросила отдать кота ей, чтобы подобных ситуаций больше не происходило.
Иван согласился и вручил питомца девушке. Кота сразу же отвезли к ветеринару, а блогера теперь проверит столичная прокуратура.
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Блогер сразу же после произошедшего спустился на улицу и забрал кота, попросив подписчиков не поднимать шума, однако аудиторию уже было не остановить. Сначала они вызвали полицию, а потом одна из подписчиц попросила отдать кота ей, чтобы подобных ситуаций больше не происходило.
Иван согласился и вручил питомца девушке. Кота сразу же отвезли к ветеринару, а блогера теперь проверит столичная прокуратура.
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Анастасия Чинкова