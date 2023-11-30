В московском боулинге украинец воткнул нож в голову 21-летнему парню

Фото: istock / Tunatura
Компания проводила время в боулинге в ТЦ «Новомосковский» на улице Хабарова, среди друзей был 21-летний парень.
SHOT пишет, что в какой-то момент парень повздорил с отдыхавшим в другой компании мужчиной. Он схватился за нож и дважды воткнул его в лоб и один раз в руку молодому человеку.
Пострадавшего госпитализировали. Он в тяжёлом состоянии. По горячим следам правоохранители вычислили и задержали мужчину, 35-летнего украинца. По его словам, он ударил человека ножом из-за внезапной неприязни к парню.
Ранее в Ростове-на-Дону женщина с ребенком подверглись нападению со стороны незнакомки, которая вела себя неадекватно.
Об этом пишет Telegram-канал «Ростов главный». ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко.
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Пострадавшего госпитализировали. Он в тяжёлом состоянии. По горячим следам правоохранители вычислили и задержали мужчину, 35-летнего украинца. По его словам, он ударил человека ножом из-за внезапной неприязни к парню.
Об этом пишет Telegram-канал «Ростов главный». ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко.
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Мария Фирсова