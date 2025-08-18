В Пермском крае мужчина изнасиловал семилетнюю девочку на глазах у детей
В Пермской крае мужчина надругался над семилетней девочкой прямо на глазах у ее сверстников. Сейчас правоохранители ведут поиск злоумышленника.
По данным «Лента.ру», в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних. Поводом для этого стало то, что возле деревни Заречная неизвестный увел девочку с детской площадки и изнасиловал при сверстниках.
