В московском клубе на фоне рейда госпитализировали подростков

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В московском клубе Contact во время полицейского рейда несколько подростков были госпитализированы с «передозировкой». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свидетелей.
Утверждается, что в результате неисправности лифта в заведении посетители оказались заблокированы на втором этаже. Отмечается, что многие из них, в том числе дети, находятся в клубе уже два часов, поступают жалобы на тошноту и духоту.
Правоохранительные органы продолжают работать в заведении. Никому не разрешается покидать клуб.
Ранее силы правопорядка организовали рейды в столичном клубе Contact. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. О каком исполнителе идет речь, неизвестно. Причина обысков устанавливается.
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Правоохранительные органы продолжают работать в заведении. Никому не разрешается покидать клуб.
Ранее силы правопорядка организовали рейды в столичном клубе Contact. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. О каком исполнителе идет речь, неизвестно. Причина обысков устанавливается.
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Александр Климов