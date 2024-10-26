Объявивший себя гангстером пассажир автобуса вцепился в лицо девушке в Британии

В штате Колорадо, США незнакомец в маске клоуна проник в чужой дом и пытался похитить 8-летнюю девочку, когда та спала в своей кровати. Об этом сообщает американский телеканал CBS News. Отмечается, что девочке удалось отбиться, а через четыре дня преступника задержали.