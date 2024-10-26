Объявивший себя гангстером пассажир автобуса вцепился в лицо девушке в Британии

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Мужчина вцепился в лицо девушки в Великобритании, объявив себя гангстером. Как пишет издание The Sun, инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда Элла Доулинг ехала в автобусе с подругами. Нападавший 53-летний Даррен Тейлор стал критиковать внешний вид девушек, оскорбив их и назвав «белым мусором».
«Я не могла кричать, поскольку мои губы были у него во рту, это было отвратительно. Боль, которую я испытала, когда он вонзил зубы мне в лицо, останется со мной навсегда. Я улыбаюсь и говорю по-другому, и это то, с чем мне придется научиться жить», — рассказала Доулинг.Тейлор получил шесть лет и девять месяцев тюрьмы, на допросе он заявил, что в обычном состоянии неспособен напасть, а в тот момент был не в себе. Пострадавшая же учится быть, несмотря на произошедшее, жизнерадостной и общительной.
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