В московском метро арестовали мужчину за опасный трюк
Правоохранительные органы арестовали 37‑летнего мужчину на 10 суток. Он спрыгнул на крышу электропоезда московского метро. Об этом сообщили в пресс‑службе столичного главка МВД России.
На станции «Таганская» столичного метро злоумышленник поднялся по лестнице пешеходного перехода, дождался приближения поезда, после чего перелез через ограждения и спрыгнул на крышу прибывающего состава. Спустя некоторое время один из пассажиров помог ему спуститься на платформу.
Как подчеркнули в ведомстве, сотрудники полиции обнаружили запись, на которой зафиксировано произошедшее.
В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.
В ходе разбирательства полицейские выяснили, что обвиняемый 37-летний мужчина ранее уже был судим неоднократно.
