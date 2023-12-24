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В Санкт-Петербурге мужчина потушил снегом загоревшуюся женщину

24 декабря 2023, 16:15
Фото: istockphoto/MangTeng

Фото: istockphoto/MangTeng

В Санкт-Петербурге прохожий мужчина снегом тушил женщину, которая начала гореть.
В Telegram-канале РЕН ТВ сообщается, что пострадавшую после инцидента госпитализировали со множеством ожогов. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По слова её матери, две недели назад дочери пришла выписка из налоговой с большим долгом.

По мнению женщины, именно большой долг мог спровоцировать обострение состояния. Сообщается, что пострадавшая нигде не работала.


Ранее сообщалось, что 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.

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#санкт-петербург
#происшествие
#пожар
#новости
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В Нижнем Новгороде пропала 14-летняя девочка, ушедшая из дома без верхней одежды
24 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

В Нижнем Новгороде почти сутки ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома без верхней одежды.
«НГС» сообщает, что 23 декабря 14-летняя Мария Романова ушла из дома на улице 40 лет Победы в одном платье. В руках она несла большие пакеты. Позже выяснилось, что в пакетах были пуховик и рюкзак.

Ориентировка на несовершеннолетнюю опубликована в группе поискового отряда «Рысь» во «ВКонтакте».

Сообщается, что в последний раз близкие заметили школьницу днём 23 декабря.

Сегодня волонтеры опубликовали в соцсетях новое фото с камеры видеонаблюдения. Там видно, что девушка уже одета в черный пуховик.

Поиски продолжают.

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#происшествие
#новости
#нижний новгород
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В Подмосковье на берегу Москвы-реки обнаружен гранатомет с боеприпасом
24 декабря 2023, 15:37

Фото: iStock/Diy1

Гранатомёт иностранного производства с боеприпасом внутри обнаружен на берегу Москвы-реки в Подмосковье. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным источника, оружие с иностранной маркировкой увидел житель села Рыболово Раменского городского округа, в результате чего мужчина вызвал сотрудников экстренных служб. В процессе осмотра было установлено, что внутри гранатомета находится боеприпас.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства попадания гранатомета в село. Оружие отправлено на дополнительную экспертизу.

Ранее сообщалось, что граната Ф-1 была обнаружена в электрощитовой в жилом доме, который расположен на западе российской столицы. Как стало известно, дом расположен на Большой Филевской.

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Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысяч
#оружие
#дом
#боеприпас
#граната
#село
#мужчина
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Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысяч
24 декабря 2023, 15:27

Фото: iStock/tiero

Число жителей сектора Газа, которые погибли с начала эскалации конфликта в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысяч. Об этом сообщил Минздрав анклава.
По информации ведомства, более 54 тысяч человек пострадали.

Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, погибших в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#человек
#конфликт
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Фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео
SHOT: Фсиновец из Питера заставил девочку раздеться на камеру и прислать видео
24 декабря 2023, 13:20

Фото: iStock/SB Arts Media

Сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга под угрозами заставил девятилетнюю девочку раздеться на камеру и отправить ему видео. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на днях третьеклассница рассказала своей маме о том, что два месяца назад незнакомый мужчина начал общение с ней в мессенджере. Переписка длилась месяц, на регулярной основе 36-летний мужчина общался с девочкой на пошлые темы.

В прошлом месяце он стал запугивать третьеклассницу вымышленными угрозами и заставил её раздеться на камеру и отправить ему видео. Пострадавшая девочка сделала это и долго боялась рассказывать семье.

Шокированная мать передала всю информацию сотрудникам правоохранительных органов. Педофилом оказался 36-летний старший прапорщик — сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Извращенец признал свою вину.

Возбуждено несколько уголовных дел. Преступнику грозит более двадцати лет тюремного срока.

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#санкт-петербург
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В Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании четвероклассницы
24 декабря 2023, 13:18

Фото: istockphoto/Stivog

В Санкт-Петербурге задержан 44-летний мигрант из Узбекистана.
Мужчину подозревают в изнасиловании ученицы четвертого класса, пишет 78.ru.

Сообщается, что обвиняемый совершил нападение на девочку 18 декабря в арке дома на Пушкинской улице. Мигрант надругался над 9-летней школьницей.

Мать девочки, узнав о случившемся, обратилась в полицию. Оперативники вычислили и задержали гражданина Узбекистана.

Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны трое несовершеннолетних за серию нападений на дворников-мигрантов. «78.ru» сообщает, что трое питерских подростков нападали на дворников, избивали мужчин и распыляли перцовые баллончики. Всё это подростки снимали на видео и выкладывали в сеть.

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#дети
#полиция
#происшествие
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Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации детей в Евпатории
24 декабря 2023, 13:10

Фото: istockphoto/Tatyana Khanko

Управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю возбуждает уголовное дело после госпитализации детей из лагеря в Евпатории.
Поручение глава СК России Александр Бастрыкин, пишет Telegram-канал ведомства.

Крымское управление СК проводит процессуальную проверку по факту случившегося.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», —сказано в публикации.
Напомним, 9 воспитанников евпаторийского лагеря «Юность» оказались в местной больнице с признаками отравления. У 8 человек выявили гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ. Сообщалось, что дети почувствовали себя плохо из-за воды, привезённой в лагерь. Там начались проблемы с водоснабжением из-за аварии.

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#происшествие
#отравление
#детский отдых
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В Петербурге подростки избивали дворников-мигрантов
24 декабря 2023, 12:18

Фото: iStock/Motortion

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны трое несовершеннолетних за серию нападений на дворников-мигрантов.
«78.ru» сообщает, что трое питерских подростков нападали на дворников, избивали мужчин и распыляли перцовые баллончики. Всё это подростки снимали на видео и выкладывали в сеть.

Двоих 16-летних студентов колледжа и 14-летнего ученика 8 класса задержали. У одного из подростков изъяли ракетницу со свастикой на зарядах, два газовых баллона и складной нож.

Студентов поместили в изолятор, а школьника допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Возбуждено уголовное дело.

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#мигранты
#подростки
#новости
#санкт-петербург
#происшествие
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В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»
24 декабря 2023, 08:12

Фото: iStock/Chalabala

Мероприятие сотрудников медиа (там были и журналисты-эмигранты из других СМИ) проходило в местном рижском баре Čē.
«Осторожно, новости» сообщает, что ближе к полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и кинул под ноги гостям гранату. По предварительной версии, это была учебно-имитационная RGD-5.

Взрыв оглушил нескольких журналистов, но серьёзно никто не пострадал. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Неизвестный скрылся на авто.

Журналисты предполагают, что причиной нападения мог стать бытовой конфликт. При этом они не исключают, что это может быть связано с их профессиональной деятельностью.

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МЧС: 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы

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#происшествие
#журналисты
#граната
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МЧС: 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы
24 декабря 2023, 05:56

Фото: iStock/Thomas_Lambui

Огонь уничтожил 30 автомобилей во время пожара на автостоянке в Чите, сообщило 24 декабря главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.



Была угроза, что огонь перекинется на другие объекты, но этого не допустили. Всего на тушение были привлечены 70 человек, из которых 37 были сотрудниками МЧС, а также 15 единиц техники. В 03:06 мск возгорание локализовали, а в 03:29 уже ликвидировали открытое горение. Погибших и травмированных, к счастью, не оказалось.

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#пожар
#мчс
#автомобили
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