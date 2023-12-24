В Санкт-Петербурге мужчина потушил снегом загоревшуюся женщину

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В Санкт-Петербурге прохожий мужчина снегом тушил женщину, которая начала гореть.
В Telegram-канале РЕН ТВ сообщается, что пострадавшую после инцидента госпитализировали со множеством ожогов. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По слова её матери, две недели назад дочери пришла выписка из налоговой с большим долгом.
По мнению женщины, именно большой долг мог спровоцировать обострение состояния. Сообщается, что пострадавшая нигде не работала.
Ранее сообщалось, что 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.
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По мнению женщины, именно большой долг мог спровоцировать обострение состояния. Сообщается, что пострадавшая нигде не работала.
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Мария Фирсова