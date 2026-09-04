В Екатеринбурге именинник получил ожоги из-за опасного пранка

04 сентября 2026, 11:37

Молодой человек загорелся после того, как друзья высыпали на него муку

Фото: Istock / wirot pathi

В Екатеринбурге молодой человек получил ожоги во время празднования дня рождения. Друзья решили снять эффектное поздравление и устроили имениннику пранк, сообщает телеграмм-канал Baza.