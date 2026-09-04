В Екатеринбурге именинник получил ожоги из-за опасного пранка
В Екатеринбурге молодой человек получил ожоги во время празднования дня рождения. Друзья решили снять эффектное поздравление и устроили имениннику пранк, сообщает телеграмм-канал Baza.
Парню вынесли торт к подъезду, а когда он начал задувать свечи, сверху на него высыпали муку. Порошок вспыхнул, и именинник моментально загорелся. Огонь быстро погас, однако молодой человек получил ожоги по всему телу.
Другой случай произошел ранее в Саратове. 23-летний местный житель решил повторить интернет-тренд и устроить огненное шоу во время собственного дня рождения. После двух попыток у него воспламенилась борода, а затем огонь перекинулся на лицо, руки и рубашку. Молодой человек получил ожоги.
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