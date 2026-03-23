В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков на миллионы долларов
В Австралии арестовали лидера рок-группы The Art, в студии которого обнаружили огромный склад наркотиков. Об этом сообщает Need To Know.
45-летнего певца Азария Бирна и его 28-летнюю подругу Брук Митчелл задержали в Сиднее 18 марта в рамках полицейской операции. Стражи порядка провели обыск в студии артиста, где обнаружили тайную комнату с внушительным запасом наркотических веществ.
В тайнике нашли 17 килограммов марихуаны, 25 килограммов кетамина, 2,5 килограмма кокаина и множество других запрещенных препаратов. Общая стоимость изъятых наркотиков составила 5,5 миллиона австралийских долларов (324,4 миллиона рублей), а наличными было обнаружено 200 тысяч долларов (11,7 миллиона рублей).
В ходе обысков в домах близких Азария и Брук также нашли наркотики и деньги. Бирна и Митчелл заключили под стражу на два месяца. Азарию предъявили десять обвинений в торговле наркотиками в особо крупном размере, тогда как его спутницу обвиняют только по одному пункту. Несмотря на это, обоим грозит пожизненное заключение.
Кроме Азария и Брук арестовали еще семь человек. По версии следствия, лидером преступной группы был 33-летний продюсер Оливер Дибли. Первое слушание по делу назначено на 14 мая.
