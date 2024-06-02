В Стамбуле обрушился четырехэтажный дом

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Обрушение четырехэтажного дома произошло в Стамбуле. Об этом сообщает AHaber. На месте работают оперативные службы. Под завалами есть люди.
«Жилой дом по неустановленной пока причине обрушился в районе Кючюкчекмедже», – говорится в сообщении.
Есть информация, что имеется как минимум один выживший — мужчину из-под завалов достали спасатели, положили на носилки, передав медикам.
В апреле в Стамбуле случился пожар в шестнадцатиэтажке. Очаг был в ночном клубе, размещенном в подвале, где делали ремонт. По некоторой информации, перед пожаром произошел взрыв. Сообщали о 29 погибших, из которых большая часть строителей.
После произошедшего турецкая полиция задержала девятерых человек, включая менеджера и хозяев заведения.
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Никита Кротов