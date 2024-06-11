В Москве обрушился балкон со стоявшей на нем женщиной

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В Москве произошло ЧП с падением балкона с высоты пятого этажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу и ее состояние стабильное.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Пролетарской в Мещанском районе, информирует источник. На месте работают экстренные службы.
По другой версии, балкон обрушился на проходившую мимо женщину, отмечает Telegram-канал Readovka. Место происшествия оцеплено, находятся сотрудники столичной прокуратуры, которые проводят проверку по данному случаю.
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Артем Кузьмин