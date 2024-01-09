В Сочи во время взлёта у самолета разгерметизировалась дверь

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В самолете авиакомпании «Икар», который вылетал из Тюмени в Сочи, разгерметизировалась дверь.
«Известия» сообщают, что после разрешения взлета пилоты прекратили разбег. Потом доложили о срабатывании сигнализации разгерметизации двери. Затем борт вернулся на стоянку.
Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что вылет задержали на 11 часов. Ситуацию контролирует транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что 8 января отменили около 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.
Специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на самолетах Boeing 737 MAX, которые использует компания, незатянутые болты на дверях.
В United Airlines обнаружили незатянутые болты на самолётах Boeing
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Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что вылет задержали на 11 часов. Ситуацию контролирует транспортная прокуратура.
Специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на самолетах Boeing 737 MAX, которые использует компания, незатянутые болты на дверях.
«Мы зафиксировали случаи [неполадок], возможно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», - сказано в заявлении пресс-службы компании, пишет ТАСС.Читайте также:
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Мария Фирсова