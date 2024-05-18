В московском метрополитене распылили газ

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Неизвестный распылил газ на станции «Арбатская» московского метрополитена, передает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».
По словам очевидцев, из-за этого газа на станции трудно дышать.
Подробности инцидента выясняются.
Ранее, в апреле 2023 года, в московском метро был заснят на видео пассажир, распыляющий перцовый баллончик в лицо другому пассажиру.
Спор начался из-за места в вагоне. 65-летний пенсионер попросил предоставить ему место, но получил отказ. Затем между участниками завязалась драка, и решивший не уступать место мужчина применил перцовый баллончик. 27-летний хулиган был задержан и вскоре признал свою вину.
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«Начинает щипать в горле. Людям пришлось убегать», – заявили они.
Подробности инцидента выясняются.
Ранее, в апреле 2023 года, в московском метро был заснят на видео пассажир, распыляющий перцовый баллончик в лицо другому пассажиру.
Спор начался из-за места в вагоне. 65-летний пенсионер попросил предоставить ему место, но получил отказ. Затем между участниками завязалась драка, и решивший не уступать место мужчина применил перцовый баллончик. 27-летний хулиган был задержан и вскоре признал свою вину.
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Александр Климов