В московском парке нашли чемодан с оружием

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В московском парке на Мосфильмовской улице найден чемодан с оружием, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, чемодан обнаружили в парке на Мосфильмовской улице.
Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет.
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«Внутри чемодана было шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра», — уточнил он.
Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет.
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Артем Кузьмин