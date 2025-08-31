В московском парке собака без поводка спровоцировала серьёзный конфликт

31 августа 2025, 16:10

В Москве инцидент с собакой без поводка закончился вызовом полиции

Фото: Istock/alexei_tm

В московском парке на Ходынском поле возник конфликт из-за выгула собаки. Инцидент произошёл из-за того, что пёс, находившийся без поводка, приблизился к отдыхающей девушке и испачкал её личные вещи. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.