В московском парке собака без поводка спровоцировала серьёзный конфликт
В московском парке на Ходынском поле возник конфликт из-за выгула собаки. Инцидент произошёл из-за того, что пёс, находившийся без поводка, приблизился к отдыхающей девушке и испачкал её личные вещи. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Со слов одной из участниц конфликта, владелец животного не усмотрел в этом нарушения, сославшись на то, что данная территория традиционно используется для прогулок с питомцами. Другая сторона, в свою очередь, указала на требования федерального и городского законодательства, обязывающие выгуливать собак на поводках и обеспечивать безопасность окружающих.
Прибывшая охрана парка сообщила, что внутренние правила администрации данной зоны отдыха разрешают выгул собак без поводков. Однако этот ответ не устроил пострадавшую сторону. Для разрешения конфликта на место была вызвана полиция. Потерпевшая женщина планирует подать жалобу на администрацию парка.
