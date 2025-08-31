Достижения.рф

Пять человек погибли в российском регионе после распития палёного алкоголя

Фото: Istock/axelbueckert

В Балахне Нижегородской области предварительно установлена гибель пяти человек в результате отравления некачественным алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Инцидент произошёл в жилом доме на улице Чапаева. Согласно имеющейся информации, два человека были обнаружены без признаков жизни непосредственно в квартире. Ещё трое почувствовали резкое ухудшение самочувствия и скончались по пути в больницу, куда их пытались доставить для оказания экстренной медицинской помощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Официальная информация от правоохранительных структур ещё не предоставлялась.

Ольга Щелокова

