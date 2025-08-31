Пять человек погибли в российском регионе после распития палёного алкоголя

31 августа 2025, 13:12

Суррогатная выпивка в Балахне привела к гибели пяти человек

Фото: Istock/axelbueckert

В Балахне Нижегородской области предварительно установлена гибель пяти человек в результате отравления некачественным алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ.